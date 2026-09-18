Лучший бомбардир в истории регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин назвал участие в агитации "Единой России" своей гражданской позицией в отношении того, что происходит в стране-агрессорки. При этом сооснователь движения Putin Team отметил, что его съемки в пропагандистском ролике не являются поддержкой войны.

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Об этом Овечкин заявил в интервью журналисту телеканала ESPN Роберту Клемко, который привел слова россиянина на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По словам хоккеиста, его удивила критика за участие в предвыборном ролике партии диктатора Владимира Путина.

"Я удивлен реакцией. Но сейчас уже ничего не изменишь. Я буду жить в России, когда закончу карьеру. Я поддерживаю свою страну. Вот и все. Это не в поддержку войны. Это просто поддержка того, что происходит в России. Я хочу мира и любви для всех. Неважно, кто ты – американец, россиянин или украинец. У меня много друзей-украинцев, и я надеюсь, что все будет хорошо и все это скоро закончится. Но я не занимаюсь политикой. Я не могу судить, кто прав, а кто виноват. Я поддерживаю свою страну. Я же русский", – сказал Овечкин.

После этого Клемко задал вопрос хоккеисту, означают ли его слова то, что он поддерживает геноцид украинцев. "Что вы имеете в виду под словом "геноцид"? Я бы сказал... Надеюсь, до этого не дойдет", – ответил приспешник диктаторского режима Путина.

Отметим, что в "Вашингтон Кэпиталз", цвета которого защищает россиянин, нелепо высказались об участии Овечкина в ролике рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главной пропагандисткой путинского режима Маргаритой Симноньян.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился совершенно аморальным высказыванием, оправдывая участие хоккеиста Александра Овечкина в агитации партии "Единая Россия", оскорбив тех, кто выступает против войны.

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