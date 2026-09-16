Клуб Национальной хоккейной лиги (НХ) "Вашингтон Кэпиталз" позорно отреагировал на участие капитана команды Александра Овечкина в агитационной кампании партии "Единая Россия". Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ снялся в ролике политической силы диктатора Владимира Путина вместе с главными пропагандистами войны против Украины.

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Представитель столичного клуба Сергей Кочаров в комментарии информационному агентству Reuters объяснил, что к Овечкину обратилась "его страна" с просьбой поддержать партию власти. В "Вашингтоне" сделали вид, что речь не идет об участии хоккеиста в политической агитации и поддержке войны.

"Александр Овечкин – гражданин России, который живет в Москве с семьей в межсезонье и будет жить там после завершения карьеры. Этим летом, когда он находился в России, его страна обратилась к нему с просьбой принять участие в видеокампании. Как спортсмен, выступающий за команду из Вашингтона дольше всех остальных, и как важная фигура для местного сообщества, он, как и мы, сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить как на льду, так и в жизнь нашего города", – сказал Кочаров.

Отметим, что Овечкин является сооснователем движения Putin Team в поддержку диктатора Владимира Путина. "Я просто поддерживаю своего президента. Я его очень сильно уважаю. Я общаюсь с простыми людьми. И каждый человек, с кем я общаюсь, все доверяют Владимиру Владимировичу. Поэтому это самое главное – доверие", – прогибался перед главой Кремля спортсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова требовала от руководства НХЛ "наказывать за бесчинства" украинских болельщиков, которые протестовали против Александра Овечкина.

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