Путин заявил посланникам Трампа, что Россия захватит Донбасс за несколько месяцев: Кушнер задал "неудобный" вопрос – NYT

В начале сентября специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вновь посетили Москву. Во время встречи с ними российский диктатор Владимир Путин убеждал, что через несколько месяцев российские войска полностью захватят украинскую Донецкую область.

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Однако Кушнер выразил сомнение в том, что у Путина есть основания для такого оптимизма, ведь то же самое он рассказывал американцам год назад. Об этом разговоре пишет The New York Times со ссылкой на источники, "знакомые с ходом переговоров".

Кушнер усомнился в успехах "второй армии мира"

Во время встречи с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября российский диктатор, по словам собеседников газеты, "излучал уверенность".

Он уверял гостей из США в том, что через несколько месяцев российские войска наконец захватят весь Донбасс.

Также Путин хвастался, что Россия готова разрушить энергосистему Украины, создав условия для ужасной зимы.

Впрочем, зять Трампа Кушнер выразил сомнения в словах диктатора.

"При всем уважении, вы говорили нам именно это год назад. Каковы шансы, что мы вернемся сюда через год, и вы снова скажете то же самое? Возможно, нам не стоит терять год?" – пересказал слова спецпосланника Трампа собеседник The New York Times, "знакомый с ходом переговоров".

То, что такой разговор состоялся, подтвердил также неназванный "американский чиновник".

Диалог, пишет газета, "отразил всю сложность более чем 18-месячных усилий Трампа по прекращению войны в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источников The New York Times, в Белом доме рассматривают возможность заключения с Россией экономических соглашений еще до завершения войны в Украине. В окружении Трампа считают, что с помощью таких экономических "пряников" Путина удастся склонить к мирным переговорам.

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