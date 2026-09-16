Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился совершенно аморальным высказыванием, оправдывая участие хоккеиста Александра Овечкина в агитации партии "Единая Россия". Представитель РФ назвал сооснователя движения Putin Team настоящим патриотом, который ожидаемо столкнулся с критикой на Западе.

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Об этом Кожевников заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также обозвал "дерьмом" ситуацию, когда некоторые россияне не поддерживают войнгу против Украины.

"То, что на Сашу обрушились за рубежом, – это вполне ожидаемая ситуация, ведь русофобов везде полно. А руководители "Вашингтона" – молодцы. Они же понимают, что он приносит пользу и славу и клубу, и городу. И если они порядочные люди, они должны были за него заступиться. Чувствуется, что они – порядочные люди. А то, что на Сашу нападают, это неудивительно, ведь дерьма-то везде полно. И у нас они есть, если покопаться – это людишки, которые не выступают за СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине", – выдал в патриотичном угаре Кожевников.

Отметим, что в "Вашингтон Кэпиталз" нелепо высказались об участии Овечкина в ролике рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главной пропагандисткой путинского режима Маргаритой Симноньян.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова требовала от руководства НХЛ "наказывать за бесчинства" украинских болельщиков, которые протестовали против Александра Овечкина.

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