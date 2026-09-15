Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в регулярном чемпионате Александр Овечкин принял открытое участие в агитации за партию "Единая Россия" перед так называемыми выборы в Госдуму. Спортсмен снялся в ролике в поддержку политической силы диктатора Владимира Путина, который узурпировал власть.

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Овечкин поучаствовал в видео министра иностранных дел Сергея Лаврова, который возглавил провластную партию. Глава МИД РФ в ролике повторил традиционные кремлевские нарративы о постоянном обмане россиян со стороны западных стран.

"Москва верна многовековым традициям нашего государства. Когда с нами по-честному – всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат – пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет – пощады не жди", – сказал псевдодипломат.

Любопытно, что после этого российский хоккеист возмутился отстранением спортсменов из РФ от международных соревнований. Приняв участие в агитации за партию, которая пропагандирует преступную войну против Украины, Овечкин обвинил международные федерации в несправедливых санкциях.

"К сожалению, на данный момент я не вижу никаких предпосылок, что мы поедем на Олимпиаду. Столько было разговоров на самом деле, что уже бессмысленно разговаривать. Говорят сначала одно, а потом другое. И ты чувствуешь себя дурачком в том плане, что ты надеешься, тебя спрашивают, ты говоришь: "Вот мы поговорили, все – мы едем". А потом раз и... Ничего", – сказал приспешник режима Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова требовала от руководства НХЛ "наказывать за бесчинства" украинских болельщиков, которые протестовали против Александра Овечкина.

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