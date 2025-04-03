Депутат Государственной думы Роман Терюшков лицемерно раскритиковал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за слова о возвращении РФ. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина возмутился, что для этого должна быть остановлена преступная война России против Украины.

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Об этом Терюшков заявил в комментарии порталу "РБ Спорт", реагируя на последнее заявление Инфантино. Чиновник из страны-агрессорки назвал несправедливыми санкциями в отношении российских спортсменов и потребовал применить их против украинцев.

"До завершения СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.) все сочувственные высказывания исключивших русских из международного спорта – чистая демагогия. Спортивные функционеры проговаривают одни тезисы, а на бумаге и в действиях отражают и реализуют противоположное. Инфантино, если футбол существует для объединения людей, то почему отстранена сборная России, а сборная Украины в это же время – полноправный участник?" – выдал бред Терюшков.

До этого олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова назвала слова Инфантино на конгрессе Европейского футбольного союза (УЕФА) о возвращении россиян преждевременными.

Как сообщал OBOZ.UA, УЕФА опозорился во время заседания конгресса, почтив память погибшего российского оккупанта.

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