'Начнут бойкотировать': чемпионка ОИ из РФ отреагировала на новое заявление ФИФА по России

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила уверенность в том, что российские команды не будут возвращены в международные футбольные соревнования до остановки войны в Украине. Депутатка Государственной думы и приспешница диктаторского режима Владимира Путина предположила, что в ином варианте в Европе будут бойкотировать матчи с представителями РФ.

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Об этом Журова заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт", комментируя новое заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Бывшая конькобежка, которая выиграла "золото" Игр-2006 в Турине, добавила, что итальянский глава ФИФА "любит Россию".

"Пока это просто слова Инфантино, это просто пожелание, под которым нет каких-либо оснований. До решения о возвращении в мировой футбол пока далеко. Все будет зависеть от мирных переговоров в Украине. ФИФА не будет возвращать Россию, пока не будет заключено мирное соглашение. Некоторые страны, которые враждебно настроены к России, тут же начнут бойкотировать соревнования с участием российских команд. Это скандинавы, Латвия, в которой на законодательном уровне запрещено соревноваться с русскими. До всех этих событий у ФИФА с Россией были прекрасные отношения, Инфантино любит Россию", – сказала Журова.

Отметим, что в России выдвинули требование возвращения на 8-е место в таблице коэффициентов Европейского футбольного союза (УЕФА). Кроме того, СМИ выяснили, будет ли подниматься вопрос возвращения РФ на конгрессе УЕФА в Белграде 3 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, УЕФА готовится к возвращению команд из РФ. При этом в России такие новости назвали "фуфлом".

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