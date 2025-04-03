'Будет означать, что все решено': президент ФИФА сделал заявление о возвращении России в мировой футбол

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на то, что вскоре российские команды будут возвращены в соревнования. По словам функционера, это будет означать, что "все решено" в вопросе войны в Украине.

Видео дня

Об этом Инфантино заявил во время своего выступления на конгрессе Европейского футбольного союза (УЕФА) в Белграде, трансляция которого ведется на официальном сайте УЕФА. Глава ФИФА подчеркнул, что спорт должен объединять людей вне зависимости от их национальности и гражданства.

"Сейчас идут переговоры о мире в Украине. Я надеюсь, мы сможем вскоре начать новую страницу и вернуть Россию обратно на футбольную карту. Это будет означать, что все решено. Это то к чему мы должны стремиться и за что молиться. Это то, ради чего футбол существует. Не для того, чтобы разделять людей, а чтобы объединять их. Объединять мальчиков, девочек, людей откуда бы они не были. А как они объединяются? Благодаря соревнованиям", – сказал Инфантино.

Отметим, что накануне конгресса УЕФА в России выдвинули требование возвращения на 8-е место в таблице коэффициентов. Кроме того, СМИ выяснили, будет ли подниматься вопрос возвращения РФ на встрече в Белграде.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, УЕФА готовится к возвращению команд из РФ. При этом в России такие новости назвали "фуфлом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!