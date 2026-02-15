Почему показывать фигурное катание Олимпиады-2026 в замедленной съемке – большая ошибка. Видео

Замедленные повторы прокатов с зимних Олимпийских игр-2026 года стали поводом для бурной реакции пользователей. В соцсетях обратили внимание, что при снижении скорости трансляции эмоции спортсменов выглядят совершенно не так, как в прямом эфире.

Видео дня

Речь о фрагментах выступлений на Олимпиаде в Зимние Олимпийские игры 2026, которые распространились в сети в формате замедленной съемки. На кадрах, снятых во время соревнований по фигурному катанию, лица спортсменов в момент прыжков и вращений искажались от напряжения и превращались в гримасы.

На опубликованном видео один из фигуристов запечатлен в фазе элемента с перекрещенными ногами и напряженной мимикой. При обычной скорости такие детали практически незаметны, однако в замедленном повторе выражение лица меняется до неузнаваемости. Дополнительный закадровый смех, наложенный на ролик, усилил эффект и вызвал новую волну обсуждений.

В комментариях пользователи отметили, что "в реальном времени все выглядит красиво и гармонично", однако в slow motion "это уже совсем другой вид спорта". Другие добавили, что "лучше не смотреть прокаты в замедленной съемке", поскольку теряется эстетика и создается комичный эффект.

Как сообщал OBOZ.UA, казахстанец Михаил Шайдоров сенсационно выиграл мужской турнир по фигурному катанию на Зимние Олимпийские игры 2026 в Милане, хотя главным фаворитом считался американец Илья Малинин. Представитель США провалил произвольную программу и остался без личного "золота".

Украинский фигурист Кирилл Марсак по итогам двух программ финишировал 19-м. Это стало лучшим результатом Украины за последние 24 года в мужском катании. За свое выступление в произвольной программе он получил 137,28 балла и 224,17 – в сумме.