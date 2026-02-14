Впервые в истории! Турнир фигуристов на Олимпиаде-2026 завершился невероятной сенсацией. Видео

Казахстанец Михаил Шайдоров сенсационно выиграл мужской турнир по фигурному катанию на Зимние Олимпийские игры 2026 в Милане, хотя главным фаворитом считался американец Илья Малинин. Представитель США провалил произвольную программу и остался без личного "золота".

Видео дня

21-летний Шайдоров набрал 291,58 балла и стал первым в истории Казахстана олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании.

"Серебро" завоевал японец Юма Кагияма (280,06), "бронзу" — его соотечественник Шун Сато (274,90).

Произвольную программу казахстанец также выиграл: 198,64 балла. Он чисто исполнил пять четверных прыжков, включая сложный каскад с тройным акселем и четверным флипом, и выдержал давление финальной разминки.

Главная сенсация турнира — провал Ильи Малинина. На протяжении всего олимпийского цикла американец считался безоговорочным лидером и главным претендентом на титул, однако в решающий момент допустил ошибки и в итоговом протоколе оказался лишь восьмым (264,49).

После победы Шайдоров признался, что не рассчитывал на "золото" и думал прежде всего о собственном прокате. Он отметил, что хотел показать максимум из наработанного и продемонстрировать прогресс по сравнению с прошлым сезоном.

Фигурист рассказал, что переживал за соперников, в том числе за Малинина, и не верил в собственную победу до последнего. По его словам, он даже не сразу понял оценки на табло и осознал произошедшее с опозданием, испытав шок и невероятные эмоции.

Шайдоров подчеркнул, что планировал исполнять пять четверных заранее и не собирался упрощать контент, несмотря на давление и ожидания. Поддержку трибун он назвал беспрецедентной и добавил, что этот день стал лучшим в его жизни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена с победой и наградил его орденом "Барыс" II степени.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский фигурист Кирилл Марсак по итогам двух программ финишировал 19-м. Это стало лучшим результатом Украины за последние 24 года в мужском катании. За свое выступление в произвольной программе он получил 137,28 балла и 224,17 – в сумме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!