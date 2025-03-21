Российский футбольній єкс-арбитр Игорь Захаров отметился невероятными по своей абсурдности пропагандистскими штампами о Европы. В частности, представитель страны-агрессорки, пожаловавшись на свою маленькую пенсию, выдал бред о том, что на Западе завидуют жителям РФ.

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Об этом Захаров заявил в интервью подконтрольному Кремлю изданию "Спорт-Экспресс", одним из директоров компании владельцев которого является Алина Кабаева. Бывший судья отметился ненавистью к Европе и пообещал ее жителям "скорый конец".

"Сказал этим европейцам еще 20 лет назад: "Скоро вам конец будет. С такой жизненной позицией". Они же нас ненавидят. Для меня это было совершенно очевидно. Всю жизнь нам завидуют и ненавидят одновременно. Ну и глядите теперь, что происходит. Ощущение, что живут в каком-то параллельном мире. Будто у них фиеста. Но фиеста однажды заканчивается. Как выживаю на пенсию 29 тысяч рублей? Сам не представляю", – сказал Захаров.

Ранее стало известно, что в России был заблокирован доступ к официальному сайту киевского "Динамо", которое является самым титулованным клубом бывшего СССР.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по футболу после очередного товарищеского матча стала настоящим посмешищем даже среди ее бывших игроков.

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