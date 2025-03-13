В России заблокировали сайт 'Динамо', скрыв карателя

Официальный сайт киевского "Динамо" с 12 марта нынешнего года не доступен пользователям на территории страны-агрессорки. Ресурс был заблокирован по требованию неизвестного органа государственной власти РФ, причем решение приняли еще в ноябре 2023-го.

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Об этом информирует портал "Роскомсвобода", который отслуживает блокировки ресурсов для российских пользователей интернета. Причины отказа болельщикам в доступе к официальному ресурсу самого титулованного клуба бывшего СССР не называются.

Можно предположить, что блокировка связана с активной поддержкой столичного клуба армии Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Таким образом, в РФ в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты в отношении излюбленного пропагандистского штампа "спорт вне политики".

Отметим, что киевское "Динамо" имеет множество поклонников за пределами Украины. Украинская команда в 1961 году стала чемпионом СССР, прервав гегемонию московских клубов. В итоге "бело-синие" выигрывали первенство рекордные 13 раз.

Кроме того, динамовцы первыми среди советских команд завоевали европейский континентальный трофей, выиграв в 1975 году Кубок кубков, а затем и Суперкубок Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, власти СССР наплевали на победу "Динамо" в Кубке Кубков после страшной аварии.

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