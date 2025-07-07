Отстраненная Россия возглавила мировой хоккейный рейтинг: в IIHF нашли выход из абсурдной ситуации

Международная федерация хоккея (IIHF) столкнулась с абсурдной ситуация, когда сборная России, отстраненная от соревнований, возглавила мировой рейтинг. Это стало возможным после того, как команда США победила на чемпионате мира 2025 года, победив в финале Швейцарию.

Видео дня

IIHF обновила таблицу на своем официальном сайте, в котором в активе россиян значится 4030 очков. Это больше, чем у всех остальных хоккейных сборных.

Федерация нашла любопытный выход, чтобы не фиксировать лидерство представителей страны-агрессорки. IIHF убрала указание мест команд, а баллы России и Беларуси по традиции вынесли в отдельный блок.

Сама абсурдная ситуация возникла из-за того, что представители РФ не были дисквалифицированы, а отстранены, в результате чего все три года им начисляют баллы на основании их третьего места, которое они занимали на момент санкций. За ЧМ-2025 россияне получили 1520 очков.

До этого IIHF не допустила российских хоккеистов к участию в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Это вызвало истерику у олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов со словами "там много украинцев" потребовал разогнать руководство IIHF.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!