Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил истерику после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске России к Олимпиаде-2026. Депутат Государственной думы назвал это решение беспределом, который разрушает спортивне принципы.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина в патриотичном припадке раскритиковал президента IIHF Люка Тардифа, а также выдал абсурдное мнение о величии россиян в хоккее и других видах спорта.

"Печальная новость, настоящий беспредел. В России хоккей – национальная игра. Самое большое количество наград и побед, а также великих хоккеистов, вошедших во всех анналы. Ни у одной другой нации нет такой россыпи звезд и медалей. И теперь Тардиф нам говорит, что пропал единственный шанс Саши Овечкина завоевать олимпийское золото, как удалось его маме? Как мы можем на это реагировать? Еще и в день финала позорного для нас чемпионата мира. Они полностью разрушили хоккейные принципы, я просто негодую по этому поводу", – сказал Фетисов.

Отметим, что российские хоккеисты впервые не выступят на Олимпийских играх. До этого из восьми турниров они сумели победить в одном – в 2018-м году, в котором не выступали ведущие игроки топ-сборных, представители страны-агрессорки в финале лишь в дополнительное время сломили сопротивление команды Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился набором абсурдных высказываний о чемпионате мира по хоккею, который завершился в Швеции и Дании.

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