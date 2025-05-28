'Много украинцев. Надо разгонять!' Чемпион ОИ из РФ обнаружил заговор против России из-за отстранения хоккеистов от Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов возмутился решению Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить сборную России к Олимпийским играм 2026 года. Представитель РФ раскритиковал президента организации Люка Тардифа и потребовал ее разогнать.

Видео дня

Об этом Михайлов заявил в интервью "ВсеПроСпорт". Восьмикратный чемпион мира также пожаловался на то, что решение об отстранении российских хоккеистов от ОИ якобы было принято под давлением украинцев, которые составляют многочисленную диаспору в Канаде – родины Тардифа.

"Считаю, надо разгонять этот IIHF к едрене фене! Возмущен поведение главы организации Тардифа. Он же из Канады, у них там довольно много живет украинцев. Видимо, диаспора давит на него. А почему европейцы против нас... Так мы у них место отбираем. Лучше пускай вместо России и Беларуси кого-то другого включим. Так и напишите: да здравствует IIHF – и Борис Петрович немножко", – в истерике заявил Михайлов.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что сборные России исключены из турнира Игр-2026 в итальянском Милане.

Хоккеисты из РФ впервые не выступят на Олимпийских играх. До этого из восьми турниров они сумели победить в одном – в 2018-м году, в котором не выступали ведущие игроки топ-сборных, представители страны-агрессора в финале лишь в дополнительное время сломили сопротивление команды Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила IIHF в несправедливом отстранении сборной России от Олимпиады-2026 и лицемерно потребовала назвать причины санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!