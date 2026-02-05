Открытие Олимпиады-2026: все подробности торжественной церемонии. Фото и видео

В итальянском Милане в пятницу, 6 февраля, состоится долгожданное официальное открытие зимних Олимпийских игр 2026 года. Шоу, главными событиями которого станет парад наций и зажжение огня, принимает главная арена турнира в Италии – стадион "Сан-Сиро".

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2026. Время начала мероприятия – 21:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ОТКРЫТИЯ ОИ-2026

24 ЧАСА ДО ЦЕРЕМОНИИ. У Украины 20-я по численности делегация на Играх.

24 ЧАСА ДО ЦЕРЕМОНИИ. Приветствуем всех любителей спорта. Главное спортивное событие зимы-2026 у нас официально начинается в Милане. Уже прошла генеральная репетиция открытия.

Украину на ОИ в Милане представят 46 спортсменов. Флаг нашей страны во время парад участников соревнований будут нести саночник Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидорко.

Церемония будет организована студией Balich Wonder Studio. Любопытно, что впервые в истории будут зажжены сразу две чаши олимпийского огня. Одна будет расположена в Милане на Арке Мира или Триумфальной арке, а вторая – в Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона – в самом сердце города в горах.

В выходе делегаций не будут участвовать представители РФ, которые выступят в Милане в так называемом нейтральном статусе. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование на объектах Игр символики страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне официального старта через пять минут после начала пришлось остановить первые соревнования на Олимпийских играх 2026 года.

