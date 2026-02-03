Все, что касается России: МОК принял решение о тотальном запрете на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) принял радикальное решение о полном запрете флага России на всех объектах Игр-2026 в Милане. В организации сослались на правила выступлений на соревнованиях спортсменов в так называемом нейтральном статусе.

Об этом информирует пропагандистское информационное агентство ТАСС. Запрет касается не только самих участников турнира, их тренеров или обслуживающего персонала, но и болельщиков, которые посетят зимнюю Олимпиаду нынешнего года.

Кроме того, запрещено проносить предметы, которые могут быть связаны со странами, спортсменам которых разрешено участвовать в соревнованиях в "нейтральном статусе".

В Государственной думе это решение МОК вызвало приступ гнева. "Это уже известная история. Она не стала для нас новой, хотя мы и понимаем, что это дискриминация по национальному признаку. Но организаторы Олимпиады боятся и сильно перестраховываются, а вдруг что?" – сказал депутат Дмитрий Свищев телеканалу "Матч ТВ".

Ранее МОК также запретил "нейтральным" российским спортсменам участвовать в традиционном параде на церемония открытия Олимпийских игр в Милане.

Как сообщал OBOZ.UA, МОК потребовал от украинского саночника Владислава Гераскевича не устраивать акции протеста против россиян на ОИ-2026.

