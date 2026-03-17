Отказ Ирана играть на ЧМ-2026: появились новые данные на фоне заявлений Трампа

Сборная Ирана на сегодняшний день не собирается бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, как об этом заявил министр спорта страны. Напротив в национальной федерации делают все, для того, чтобы игроки отправились на турнир, который будущим летом примут США, Канада и Мексика.

Об этом заявил генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон, информирует телеканал ESPN. По его словам, иранцы не информировали АФК об отказе ехать на мировое первенство, где они должны будут сыграть в американских Сиэтле и Лос-Анджелесе.

"Они член АФК. Мы хотим, чтобы они играли. Насколько нам известно, Иран будет играть. Это очень эмоциональный момент, все говорят много всего. В конце концов, решение о том, будут ли они играть, должно принять иранская футбольная федерация, и на сегодняшний день федерация сообщила нам, что они поедут на чемпионат мира", – сказал Джон.

Отметим, что в Международной федерации футбола (ФИФА) уже разработали альтернативные варианты на случай отказа иранцев играть на мундиале. В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что азиатской сборной лучше не участвовать в турнире.

Напомним, что по итогам жеребьевки финальной стадии ЧМ-2026, Иран попал в группу с соперниками из Бельгии, Египта и Новой Зеландией.

