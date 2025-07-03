Опубликовано видео первых минут с места ДТП, в котором погиб футболист 'Ливерпуля' Диогу Жота

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота трагически погиб в ночь на 3 июля в авиакатастрофе, которая произошла в Испании. Автомобиль, в котором кроме форварда "Ливерпуля находился его брат Андре Силва, вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

Видео дня

Издание 24 Horas на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, опубликовало видео, которое было сделано в первые минуты после трагедии. На ролике можно видно сильный пожар на месте ДТП. В его результате Lamborghini выгорел буквально до тла.

Известно, что ДТП произошло на 65-м километре трассы А-52 недалеко от города Сернадилья. Суперкар вылетел с дороги из-за того, что у лопнуло колесо.

В момент аварии автомобиль совершал обгон другого транспортного средства. При этом пока не установлено, кто из двух португальцев находился за рулем.

Всего 10 дней назад, 22 июня, Жота женился на своей возлюбленной Руте Кардосо. При этом у пары есть трое детей. 8 июня Диогу в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.

В составе "Ливерпуля" португалец провел 182 матча и забил 65 голов, став победителем Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на гибель Диогу Жоты, с которым он вместе выступал в составе сборной Португалии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!