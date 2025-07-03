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Опубликовано видео первых минут с места ДТП, в котором погиб футболист "Ливерпуля" Диогу Жота

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Опубликовано видео первых минут с места ДТП, в котором погиб футболист 'Ливерпуля' Диогу Жота

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота трагически погиб в ночь на 3 июля в авиакатастрофе, которая произошла в Испании. Автомобиль, в котором кроме форварда "Ливерпуля находился его брат Андре Силва, вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

Видео дня

Издание 24 Horas на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, опубликовало видео, которое было сделано в первые минуты после трагедии. На ролике можно видно сильный пожар на месте ДТП. В его результате Lamborghini выгорел буквально до тла.

Опубликовано видео первых минут с места ДТП, в котором погиб футболист "Ливерпуля" Диогу Жота

Известно, что ДТП произошло на 65-м километре трассы А-52 недалеко от города Сернадилья. Суперкар вылетел с дороги из-за того, что у лопнуло колесо.

В момент аварии автомобиль совершал обгон другого транспортного средства. При этом пока не установлено, кто из двух португальцев находился за рулем.

Опубликовано видео первых минут с места ДТП, в котором погиб футболист "Ливерпуля" Диогу Жота
Опубликовано видео первых минут с места ДТП, в котором погиб футболист "Ливерпуля" Диогу Жота

Всего 10 дней назад, 22 июня, Жота женился на своей возлюбленной Руте Кардосо. При этом у пары есть трое детей. 8 июня Диогу в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.

В составе "Ливерпуля" португалец провел 182 матча и забил 65 голов, став победителем Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.

Опубликовано видео первых минут с места ДТП, в котором погиб футболист "Ливерпуля" Диогу Жота

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на гибель Диогу Жоты, с которым он вместе выступал в составе сборной Португалии.

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