Погиб нападающий 'Ливерпуля' и сборной Португалии Диогу Жота: известны первые подробности

Футболист действующих чемпионов Англии "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе в ночь на 3 июля. Авария произошла в испанской провинции Самора, где спортсмен отдыхал после напряженного клубного сезона.

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ЧТО ИЗВЕСТНО О ДТП С ЖОТОЙ Трагедия произошла в 00:30 четверга, 3 июля, по испанскому времени в провинции Самора.

28-летний нападающий и его брат Андре Силва находились в автомобиле Lamborgini, когда у него лопнуло одно из колес.

Суперкар вылет с трассы, перевернулся и загорелся. В пожаре погибли оба пассажира.

Об этом информирует авторитетное издание Marca. Позже информацию подтвердили в Федерации футбола Португалии и "Ливерпуле". ДТП произошло на 65-м километре трассы А-52. Автомобиль Lamborghini, в котором Жота находился вместе с 26-летнимбратом Андре, который также является футболистом и выступает за клуб "Пенафьель", вылетел с дороги и загорелся.

По словам очевидцев, которые вызвали спасателей, пламя от машины перекинулось на траву и деревья. На странице провинциального совета Саморы в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщается о гибели в ДТП 28 и 26-летного молодых людей, однако их имена не оглашаются.

Национальная гвардия Испании в ответ на запрос телеканала Sky раскрыла некоторые подробности ДТП. По их данным, у авто лопнуло одно из колес, из-за чего он и вылетел с дороги.

"28-летний игрок скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре. Футбольный клуб "Ливерпуль" в настоящее время не будет давать дальнейших комментариев и просит уважать конфиденциальность семьи Диогу и Андре, друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба, пока они пытаются смириться с невообразимой потерей", – сделали официальное заявление в мерсисайдском клубе.

Всего 10 дней назад, 22 июня, Жота женился на своей возлюбленной Руте Кардосо. При этом у пары есть трое детей.

КТО ТАКОЙ ДИОГУ ЖОТА: БИОГРАФИЯ ФУТБОЛИСТА

Диогу Жота родился 4 сентября 1996 года. Свою карьеру он начинал в "Пасуш Феррейра", воспитанником которого является. Португалец недолгое время находился в мадридском "Атлетико", после чего отправился сначала в "Порту", а затем – в Англию, где стал игроком "Вулверхэмптона".

Отыграв три сезона в составе "волков", он за 45 миллионов евро перешел в "Ливерпуль". За это время он провел 182 матча и забил 65 голов за мерсисайдцев, став победителем Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.

Кроме того, Жота является одним из лидеров сборной Португалии, футболку которой он надевал 49 раз. За команду свой страны Диогу отличился 14 раз забитыми мячами. 8 июня форвард во второй раз в карьере выиграл Лигу наций.

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