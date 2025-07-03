Роналду отреагировал на гибель Диогу Жоты: что написал легендарный футболист

Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на трагическую гибель партнера по национальной команде Диогу Жоты. Форвард аравийского "Аль-Ахли" признался, что просто не может поверить в смерть игрока "Ливерпуля", с которым он меньше месяца назад выиграл Лигу наций.

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Об этом Роналду написал на своей странице в социальной сети Instagram. 40-летний футболист выразил соболезнования родным и близким Жоты и его брата Андре Силвы, а также пообещал всегда нести память о своих соотечественниках.

"Это немыслимо. Только что мы были вместе в сборной, недавно ты женился. Я выражаю свои соболезнования твоей семье, жене и вашим детям. Пусть с ними будет вся сила мира. Я знаю, что ты навсегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам", – поделился эмоциями Роналду.

Напомним, что Жота погиб в ДТП в ночь на 3 июля в Испании. Автомобиль Lamborghini, в котором находили Диогу и Андре, вылетел с трассы из-за лопнувшего колеса. Суперкар перевернулся и загорелся. Было опубликовано видео с места аварии, на котором видно, что машина выгорела дотла.

Всего 10 дней назад, 22 июня, Жота женился на своей возлюбленной Руте Кардосо. При этом у пары есть трое детей. 8 июня Диогу в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.

В составе "Ливерпуля" португалец провел 182 матча и забил 65 голов, став победителем Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.

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