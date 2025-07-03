У Lamborghini лопнуло колесо: новые детали гибели футболиста 'Ливерпуля' Диогу Жоты

Нападающий сборной Португалии и английского "Ливерпуля" Диогу Жота погиб после того, как у автомобиля, в котором он находился, лопнуло одно из колес. В результате машина вылетела с дороги и загорелась, а жертвой ДТП кроме 28-летнего спортсмена стал его брат Андре Силва.

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Об этом информирует ВВС Sport со ссылкой на заявление Национальной гвардии Испании. Автокатастрофа произошла в 00:30 четверга, 3 июля, по местному времени.

Жота и Силва на 65-м километра трассы А-52 в провинции Самора на своем Lamborghini совершали обгон другого авто. В этот момент одна из шин лопнула, после чего суперкар вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.

Спасатели, которых вызвали очевидцы, прибыли слишком поздно. Они лишь констатировали смерть футболиста и его брата.

Всего 10 дней назад, 22 июня, Жота женился на своей возлюбленной Руте Кардосо. При этом у пары есть трое детей. 8 июня Диогу в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.

В составе "Ливерпуля" португалец провел 182 матча и забил 65 голов, став победителем Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.

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