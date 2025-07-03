Появилось первое видео с места гибели футболиста 'Ливерпуля' Диого Жоты

Португальский нападающий английского "Ливерпуля" Диогу Жота в ночь на 3 июля трагически погиб в автомобильной катастрофе в испанской провинции Самора. 28-летний спортсмен вместе со своим братом Андре Силва на 65-м километре трассы А-52 недалеко от города Сернадилья вылетел с дороги из-за того, что у суперкара Lamborghini лопнуло колесо.

Видео дня

Издание Diario de Castilla y Leon опубликовало первые кадры с места трагедии. На видео видно, что авто в буквальном смысле выгорело дотла. Также зафиксированы снесенные отбойники, а прибывшие на место полицейские лишь констатировали смерть футболиста и его брата.

Известно, что в момент ДТП автомобиль совершал обгон другого транспортного средства. При этом пока не установлено, кто из двух португальцев находился за рулем.

Всего 10 дней назад, 22 июня, Жота женился на своей возлюбленной Руте Кардосо. При этом у пары есть трое детей. 8 июня Диогу в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.

В составе "Ливерпуля" португалец провел 182 матча и забил 65 голов, став победителем Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.

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