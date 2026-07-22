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Опубликована полная итоговая таблица ЧМ-2026: кто на последнем месте

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Чемпионат мира состоялся в США, Мексике и Канаде
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В воскресенье, 19 июля, на чемпионате мира по футболу состоялся финальный матч турнира. Победителем первенства стала команда Испании, которая в дополнительное время обыграла обладателей кубка Катара-2022 аргентинцев благодаря единственному голу форварда "Барселоны" Феррана Торреса.

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала итоговое турнирное положение всех 48 участников чемпионата. За основу были взяты набранные очки и разница мячей на групповом этапе для команд, которые не вышли в плей-лфф, а также последняя стадия соревнований и счет для сборных, вылетевших, начиная с 1/16 финала.

Испания выиграла ЧМ-2026.
Сборная Ирака стала худшей командой ЧМ.

Стоит выделить, что пятое место заняла Норвегия, которая дошла до четвертьфинала, где обидно проиграла Англии в дополнительное время. Жертва "викингов" в 1/8 финала Бразилия стала лишь 11-й, а Португалия во главе с Криштиану Роналду – 13-й.

Две пары команды разделили позицию: Швейцария и Марокко стали седьмыми, а эквадорцы и южноафриканцы завершили турнир на 25-й строчке. Обидчики украинцев в плей-офф отбора к ЧМ-2026 шведы финишировали на 27-м месте.

Таблица ЧМ-2026.
Футболисты сборной Португалии.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА во время финала чемпионата мира 2026 года продемонстрировала свою лояльность к Россию.

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