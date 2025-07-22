Киевское 'Динамо' с разгромом стартовало в квалификации Лиге чемпионов. Видео

Киевское "Динамо" победило мальтийский "Хамрун Спартанс" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Тони Беззины" в мальтийской Паоле завершился со счетом 3:0.

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Счёт был открыт уже на 13-й минуте — после разрезающей передачи Буяльского Ванат оказался один на один с вратарём и хладнокровно реализовал момент. По ходу игры киевляне владели территориальным преимуществом и создавали больше моментов.

В первом тайме отличиться могли Кабаев и Попов, но в одном случае вратарь выручил, в другом — арбитр отменил гол из-за офсайда.

После перерыва "Динамо" продолжило давить, а замены Шапаренко и Волошина усилили игру.

Во втором тайме "Динамо" закрепило преимущество: на 76-й минуте Волошин выдал поперечную передачу на Буяльского, и мяч после рикошета оказался в сетке — 0:2.

Окончательную точку в поединке на последних минутах поставил Волошин.

Ответная игра запланирована на 29 июля в польском Люблине.

В случае успеха в противостоянии с "Хамруном" киевляне встретятся в третьей квалификации с победителем пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль). Более того, слабейший в этой дуэли станет соперником динамовцев в Лиге Европы, если киевляне вылетят от мальтийцев.

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