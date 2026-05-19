'Сказал Мальдери: 'Если вы понимаете...' Ярмоленко сделал признание про нового тренера сборной Украины

Капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал вызов в сборную Украины и рассказал о разговоре с новым главным тренером национальной команды, в котором обозначил свою позицию по роли в составе. 36-летрий футболист заявил, что давно не выступал за сборную и ожидает возвращения с высокой мотивацией.

По словам Ярмоленко, перед вызовом он обсудил ситуацию с наставником команды и честно оценил свой нынешний уровень. Он отметил, что уже не соответствует форме, которая была у него несколько лет назад, и подчеркнул, что готов приезжать только в случае, если действительно может принести пользу здесь и сейчас.

Игрок пересказал содержание разговора, заявив, что прямо сказал тренеру: "если я устраиваю вас как футболист и вы понимаете, что я могу помочь сборной, я приеду и отдам всё ради результата, но если вызов связан с прошлыми заслугами, мне это не нужно". Также он добавил, что в национальной команде, по его мнению, должны играть только сильнейшие на текущий момент, а главным ориентиром всегда остаётся следующий матч.

Как сообщал OBOZ.UA, новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера, который стал первым иностранцем на этом посту в истории "сине-желтых", определился со своими помощниками. 55-летний выбрал в ассистенты знаменитых футболистов национальной команды, а также одного соотечественника.

