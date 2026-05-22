ПриватБанк окончательно выиграл дело против Коломойского и Боголюбова: что означає вердикт суда

Украинский государственный ПриватБанк одержал в суде окончательную победу против своих бывших владельцев. Таким образом Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не смогли обжаловать решение о возмещении убытков, процентов и судебных расходов на более $3 млрд.

Об этом сообщили в ПриватБанке. Отмечается, что Апелляционный суд полностью отклонил жалобу экс-банкиров, которые пытались отменить решение Высокого Суда Англии и Уэльса от июля 2025 года.

В администрации финучреждения официально приветствовали это решение. Как отмечается, судьи без всяких колебаний отвергли аргументы олигархов, которые пытались доказать, что якобы вернули присвоенные деньги за счет новых хищений.

Поприветствовала решение и премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она отметила его важность для Украины и миллионов украинцев.

"Решение суда открывает путь к возмещению убытков, причиненных банку, и еще раз подтверждает: государство способно защищать свои интересы в самых сложных международных спорах", – заявила премьер-министр.

Что предшествовало

В июле 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса поставил точку в "деле ПриватБанка" и обязал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возместить убытки за выведенные активы. Судья полностью удовлетворил иск "Привата" и признал, что:

из банка было выведено около $1,9-2 млрд;

использовалась схема с "перекредитованием";

ответчики предоставляли суду ложные объяснения и скрывали важные документы.

А в ноябре суд отказал Коломойскому и Боголюбову в остановке исполнения решения и отклонил их апелляцию. Также было точно принято решение о сумме, которую они должны уплатить:

$1,76 млрд основного долга;

$1,19 млрд процентов;

$76 млн судебных расходов.

Також українські правоохоронці повідомили Коломойському про нове підозрення у шахрайському заволодінні більш ніж 100 млн грн ПриватБанку. Махінація була побудована на виведенні кредитних ресурсів банку через ланцюг підконтрольних компаній — так зване "перекредитування".

