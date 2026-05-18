'Это все Шевченко. Я с ним не разговариваю': Сабо раскритиковал назначение итальянца тренером сборной Украины

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко за назначение итальянца Андреа Мальдеры новым наставником национальной команды. 86-летний специалист, который также возглавлял "сине-желтых", отметил, что не видит никаких перспектив в решении президента УАФ.

Видео дня

Об этом Сабо заявил в комментарии порталу Sport.ua. По его мнению, Шевченко лично продавил назначение своего бывшего помощника наставником сборной, хотя абсолютное большинство ожидало увидеть после отставки Сергея Реброва украинского тренера, а не первого иностранца в истории команды.

"Это все сделал Андрей Шевченко. Я с ним уже давно не разговариваю, с тех пор, как дал интервью, где сказал, что вытащил его из ямы в молодом возрасте. Ему это не понравилось, и на этом наша связь прервалась. Все ждали, что у руля сборной будет украинский специалист. Пришел иностранец. И что теперь? Мальдера нигде не работал главным тренером, только помощником. А быть первым – намного сложнее. Посмотрим, что из этого выйдет, но пока я с пессимизмом к этому отношусь", – сказал Сабо.

Отметим, что Мальдера уже назвал имена своих помощников. Кроме того, он впервые объявил состав сборной Украины, которая 31 мая и 7 июня сыграет два товарищеских матча.

Ранее OBOZ.UA рассказывал интересные факты о новом тренере сборной Украины Андреа Мальдере, который отличается любопытными интересами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!