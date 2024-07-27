Олимпиада-2024. Комментатор 'сошел с ума' после победного гола Украины на 98-й минуте в матче с Марокко. Видео

Украинский комментатор телеканала "Суспильне.Спорт" Андрей Столярчук едва не порвал свои голосовые связки во время матча 2-го тура футбольного турнира на Олимпиаде-2024. Журналист крайне эмоционально отреагировал на второй гол сборной Украины в матче против Марокко.

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Когда на 98-й минуте нападающий львовского "Руха" сделал счет 2:1, Столярчук просто "сошел с ума" в прямом эфире, начав восторженно кричать.

Судья из Гандураса Сади Мартинес взял паузу, чтобы услышать вердикт от помощников VAR, на что Столярчук отреагировал фразой "не порть людям праздник".

Олимпийская сборная Украины по футболу, собранная из игроков не старше 23 года, на последних секундах вырвала победу над командой Марокко. Поединок 2-го тура в группе B на Играх-2024 завершился со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре украинцы сенсационно проиграли сборной Ирака (1:2). В параллельном матче Аргентина обыграла Ирак (3:1), поэтому победа с Марокко оставляет нашей сборной шансы на выход в плей-офф.

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