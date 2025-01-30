Официально. Украина лишилась Лиги чемпионов. Все детали

Украина потеряла прямое место в групповом этапе Лиги чемпионов из-за падения в таблице коэффициентов УЕФА. В сезоне 2026/27 чемпион страны начнет турнир с первого квалификационного раунда, а для выхода в основную стадию придется пройти четырех соперников.

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Украина опустилась на 23-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА, что является нижним порогом квалификации ЛЧ. Ранее сохранялись теоретические шансы на улучшение позиций, но после вылета "Шахтера" из еврокубков они окончательно исчезли.

Теперь чемпиону УПЛ нужно будет преодолеть четыре раунда квалификации, чтобы попасть в групповой этап ЛЧ. Для гарантированного участия хотя бы в одном из еврокубков потребуется пройти минимум двух соперников.

Победитель Кубка Украины (или вторая команда УПЛ) начнет выступление с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Клубы, занявшие второе и третье (или третье и четвертое) места, стартуют со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Текущая позиция Украины в рейтинге УЕФА может позволить улучшить стартовые позиции за счет перераспределения мест, но это заранее предсказать невозможно. При этом страна рискует опуститься еще ниже – на 24-е или 25-е места, что снизит шансы на возможные послабления.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале прошлого года стало известно, что Украина точно не сможет подняться выше 18-го места в таблице коэффициентов УЕФА. Это значит, на сезон 2025/26 можно будет заявить только четыре команды.

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