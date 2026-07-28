Официально. Сборная Италия получила нового главного тренера вместо Пирло, ездившего в Россию

Сборная Италии по футболу официально сменила главного тренера после очередного провала в отборе на чемпионат мира. Национальную команду вновь возглавил Роберто Манчини, назначение которого стало итогом громкого кризиса в Итальянской федерации футбола.

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Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила о возвращении 61-летнего Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды. Контракт со специалистом рассчитан до июня 2030 года, а его главной задачей станет возвращение четырехкратных чемпионов мира на мундиаль после трех подряд неудачных квалификаций.

Манчини сменил Дженнаро Гаттузо, который покинул сборную после провального отбора. Вместе с новым наставником техническим директором FIGC стал легендарный Клаудио Раньери.

Назначению предшествовал серьезный конфликт внутри федерации. Изначально FIGC договорилась с Андреа Пирло, однако президент организации Джованни Малаго заблокировал сделку из-за коммерческого сотрудничества бывшего футболиста с российской букмекерской компанией. После этого в знак протеста свои посты покинули технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо, а федерация вернулась к кандидатуре Манчини.

Для Манчини это уже второй период работы со сборной Италии. Он возглавил команду в 2018 году после ее невыхода на чемпионат мира, выиграл Евро-2020 и установил мировой рекорд — 37 матчей подряд без поражений. Однако затем итальянцы сенсационно уступили Северной Македонии в стыках и не смогли попасть на чемпионат мира 2022 года.

В августе 2023 года Манчини покинул сборную из-за разногласий с руководством FIGC и принял предложение возглавить сборную Саудовской Аравии с зарплатой около 30 млн евро в год. Позже он работал в катарском клубе "Аль-Садд". Теперь специалист признал, что его уход из национальной команды был ошибкой, и решил вернуться.

Президент FIGC Джованни Малаго заявил, что именно Манчини с самого начала был его приоритетным кандидатом. По его словам, административный кризис внутри федерации лишь ускорил процесс возвращения тренера.

Дебют Манчини после возвращения состоится уже осенью в матчах Лиги наций УЕФА. Италии предстоят встречи с Бельгией, Турцией и Францией, которые станут первыми официальными играми нового цикла под руководством опытного специалиста.

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