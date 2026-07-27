Легендарный футболист сборной Италии Андреа Пирло окончательно перестал быть кандидатом на пост нового тренера национальной команды. Чемпион мира 2006 года не подпишет четырехлетний контракт, который уже был согласован, из-за работы на российских букмекеров и поездки в Москву.

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Федерация футбола Италии (FIGC) отказалась от назначения Пирло. Об этом сам бывший игрок "Интера", "Милана" и "Ювентуса" написал на своей странице в социальной сети Instagram. Он также нелепо оправдался за сотрудничество со страной-агрессоркой, назвав дискуссию вокруг этого политической.

"Узнав, что я больше не являюсь кандидатом в сборную Италии, я считаю своим долгом прояснить некоторые моменты. В последние дни я с большим негодованием наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять должность главного тренера сборной Италии. Сотрудничество, которое оказалось в центре скандала, возникло во время моей карьеры в ОАЭ и ​​носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать ему политическое значение означало бы подразумевать убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны", – прокомментировал Пирло.

Еще одним фактором отказа FIGC от кандидатуры легенды футбола стало нынешнее место работы Пирло. Он возглавляет клуб "Дубай Юнайтед", владельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Тот имеет интересы в сфере букмекерского бизнеса.

Отметим, что сборная Италии находится в глубоком кризисе. Команда трижды подряд не смогла пробиться на чемпионат мира. В 2021 году "скуадра адзурра" выиграла Евро, однако уже на следующем первенстве вылетела на стадии 1/8 финала.

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