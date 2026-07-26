Легендарному Пирло прилетела неожиданная карма за связь с Россией

Переговоры о назначении Андреа Пирло главным тренером сборной Италии по футболу оказались под угрозой срыва, хотя стороны уже согласовали контракт до 2030 года. Причиной стал скандал вокруг сотрудничества легендарного игрока с российской букмекерской компанией Fonbet и поездки в Москву, вызвавшие резкую реакцию политиков и футбольного сообщества.

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Итальянская федерация футбола (FIGC) приостановила оформление соглашения с 47-летним специалистом и начала юридическую проверку обстоятельств его связей с российскими структурами. По данным итальянских СМИ, окончательное решение будет принято только после того, как федерация получит полную информацию о его коммерческих обязательствах.

Главной проблемой считается контракт Пирло с Fonbet. С октября 2025 года чемпион мира 2006 года является глобальным амбассадором российского букмекера. В Италии это вызвало вопросы не только из-за сотрудничества с компанией из РФ, но и потому, что законодательство страны ограничивает рекламу азартных игр для лиц, занимающих официальные должности в национальном спорте.

Дополнительную волну критики вызвала поездка Пирло в Москву в мае 2026 года, где он вместе с Марко Матерацци посетил финал Кубка России в рамках рекламной кампании. Этот визит многие итальянские и европейские политики расценили как недопустимый для человека, который может возглавить национальную сборную.

Против назначения открыто выступили несколько известных политиков. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно назвала приглашение Пирло серьезной ошибкой, заявив, что подобные действия способствуют нормализации отношений с режимом Владимира Путина. Лидер партии Azione Карло Календа заявил, что люди, продвигавшие интересы России после 2022 года, не должны занимать государственные должности.

Еще одним фактором стало нынешнее место работы Пирло. Он возглавляет клуб "Дубай Юнайтед", владельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин, имеющий интересы в сфере букмекерского бизнеса, в том числе связанные с Fonbet.

Представители Пирло утверждают, что соглашение с российской компанией напрямую связано с его работой в клубе из ОАЭ. По их словам, после расторжения контракта с "Дубай Юнайтед" сотрудничество с Fonbet автоматически прекратится, причем итальянский специалист сможет выйти из сделки без финансовых санкций.

Несмотря на возникший скандал, в FIGC по-прежнему считают Пирло одним из главных кандидатов на пост наставника национальной команды. Однако федерация намерена завершить все проверки, чтобы исключить возможные репутационные риски перед официальным объявлением о назначении.

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