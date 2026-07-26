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Легендарному Пирло прилетела неожиданная карма за связь с Россией

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
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Бывший футболист угодил в громкий скандал
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Переговоры о назначении Андреа Пирло главным тренером сборной Италии по футболу оказались под угрозой срыва, хотя стороны уже согласовали контракт до 2030 года. Причиной стал скандал вокруг сотрудничества легендарного игрока с российской букмекерской компанией Fonbet и поездки в Москву, вызвавшие резкую реакцию политиков и футбольного сообщества.

Андреа Пирло в футболке с логотипом российской букмекерской конторы

Итальянская федерация футбола (FIGC) приостановила оформление соглашения с 47-летним специалистом и начала юридическую проверку обстоятельств его связей с российскими структурами. По данным итальянских СМИ, окончательное решение будет принято только после того, как федерация получит полную информацию о его коммерческих обязательствах.

Андрея Пирло

Главной проблемой считается контракт Пирло с Fonbet. С октября 2025 года чемпион мира 2006 года является глобальным амбассадором российского букмекера. В Италии это вызвало вопросы не только из-за сотрудничества с компанией из РФ, но и потому, что законодательство страны ограничивает рекламу азартных игр для лиц, занимающих официальные должности в национальном спорте.

Андрея Пирло

Дополнительную волну критики вызвала поездка Пирло в Москву в мае 2026 года, где он вместе с Марко Матерацци посетил финал Кубка России в рамках рекламной кампании. Этот визит многие итальянские и европейские политики расценили как недопустимый для человека, который может возглавить национальную сборную.

Пирло на финале Кубка России

Против назначения открыто выступили несколько известных политиков. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно назвала приглашение Пирло серьезной ошибкой, заявив, что подобные действия способствуют нормализации отношений с режимом Владимира Путина. Лидер партии Azione Карло Календа заявил, что люди, продвигавшие интересы России после 2022 года, не должны занимать государственные должности.

Андреа Пирло и сын Евгения Цыганова.

Еще одним фактором стало нынешнее место работы Пирло. Он возглавляет клуб "Дубай Юнайтед", владельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин, имеющий интересы в сфере букмекерского бизнеса, в том числе связанные с Fonbet.

Представители Пирло утверждают, что соглашение с российской компанией напрямую связано с его работой в клубе из ОАЭ. По их словам, после расторжения контракта с "Дубай Юнайтед" сотрудничество с Fonbet автоматически прекратится, причем итальянский специалист сможет выйти из сделки без финансовых санкций.

Сын Надежды Стрелец и Андреа Пирло.

Несмотря на возникший скандал, в FIGC по-прежнему считают Пирло одним из главных кандидатов на пост наставника национальной команды. Однако федерация намерена завершить все проверки, чтобы исключить возможные репутационные риски перед официальным объявлением о назначении.

Надежда Стрелец и Андреа Пирло.

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Редакционная политика