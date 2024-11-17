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"Очки" и "Хватит спать". На камеру попал поступок Мудрика в концовке матча с Грузией. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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'Очки' и 'Хватит спать'. На камеру попал поступок Мудрика в концовке матча с Грузией. Видео

Лидер сборной Украины по футболу Михаил Мудрик наехал на арбитров в концовке матча Лиги наций против Грузии. Вингер "Челси" остался недоволен действиями рефери, которые углядели у него нарушение правил.

Видео дня

На 82-й минуте Михаил сбил грузинского футболиста, после чего английчанин Крис Кавана назначил штрафной удар.

Мудрик пошел к боковом арбитру, демонстрируя, что тому пора надеть очки. За это Кавана показал украинцу желтую карточку, однако это его не успокоило.

"Очки" и "Хватит спать". На камеру попал поступок Мудрика в концовке матча с Грузией. Видео

Наш соотечественник продолжал выражать возмущение работой бокового рефери, пожелав ему жестом прекратить спать.

"Очки" и "Хватит спать". На камеру попал поступок Мудрика в концовке матча с Грузией. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 16 ноября украинская сборная упустила победу над Грузией (1:1), чем серьезно осложнила себе выход в элитный дивизион. Для того, чтобы не вылететь в Лигу С, нашим соотечественникам необходимо добиться лишь одного результата.

"Очки" и "Хватит спать". На камеру попал поступок Мудрика в концовке матча с Грузией. Видео

Сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

"Очки" и "Хватит спать". На камеру попал поступок Мудрика в концовке матча с Грузией. Видео

11 октября наши футболисты в третьем туре в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

"Очки" и "Хватит спать". На камеру попал поступок Мудрика в концовке матча с Грузией. Видео

14 октября в 4-м туре Украина сыграла вничью с Чехией.

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