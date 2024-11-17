'Очки' и 'Хватит спать'. На камеру попал поступок Мудрика в концовке матча с Грузией. Видео

Лидер сборной Украины по футболу Михаил Мудрик наехал на арбитров в концовке матча Лиги наций против Грузии. Вингер "Челси" остался недоволен действиями рефери, которые углядели у него нарушение правил.

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На 82-й минуте Михаил сбил грузинского футболиста, после чего английчанин Крис Кавана назначил штрафной удар.

Мудрик пошел к боковом арбитру, демонстрируя, что тому пора надеть очки. За это Кавана показал украинцу желтую карточку, однако это его не успокоило.

Наш соотечественник продолжал выражать возмущение работой бокового рефери, пожелав ему жестом прекратить спать.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 ноября украинская сборная упустила победу над Грузией (1:1), чем серьезно осложнила себе выход в элитный дивизион. Для того, чтобы не вылететь в Лигу С, нашим соотечественникам необходимо добиться лишь одного результата.

Сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

11 октября наши футболисты в третьем туре в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

14 октября в 4-м туре Украина сыграла вничью с Чехией.

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