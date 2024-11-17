Либо вылет, либо топ-дивизион. Все расклады для сборной Украины по футболу в Лиге наций перед последним матчем

Сборная Украины по футболу, сыграв вничью (1:1) с командой Грузии в 5-м туре Лиги наций, окончательно потеряла шансы занять первое место в группе B1. Однако сохраняет возможность побороться за выход в дивизион А через плей-офф.

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Главные конкуренты украинцев по квартету B Чехия и Албания накануне сыграли вничью (0:0), в результате чего у нашей команды осталось несколько вариантов развития событий.

Чтобы занять 2-е место, дающее право на стыковые матчи, подопечным Реброва в заключительном туре 19 ноября необходимо с любым счетом обыгрывать Албанию и рассчитывать, что в параллельной игре Грузия не победит Чехию.

Если украинцы выиграют у албанцев, но Грузия победит Чехию, то "желто-синяя" сборная финиширует третьей и сможет принять участие в переходных матчах с командой со второго места в группе дивизиона С за право остаться в дивизионе B.

Если украинцы не выиграют у Албании, то вылетят в дивизион С.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

11 октября наши футболисты в третьем туре в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

14 октября в 4-м туре Украина сыграла вничью с Чехией.

Ранее стало известно, что один из игроков сборной Украины нарушил негласное дисциплинарное правило и провел ночь с женой накануне старта команды на чемпионате Европы 2024 года.

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