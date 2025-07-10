Российский хоккеист Егор Яковлев нелепо пожаловался на то, что сборную страны-агрессора не допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года. Капитан магнитогорского "Металлурга" назвал ситуацию обидной и якобы несправедливой для представителей РФ.

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Об этом Яковлев заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Защитник "магнитки" также повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о спорте вне политики, не обратив внимание на то, что таким образом он просто выступил в поддержку российских властей и режима Владимира Путина.

"Обидно за ребят. Поехать на Олимпийские игры – это мечта любого мальчика, который начинает заниматься спортом. Печально, что ребята не могут съездить туда. Спорт должен быть вне политики. А пока что это один из главнейших инструментов", – сказал Яковлев.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о том, что вместо мужской и женской сборных России на ОИ-2026 выступят французы. Эта команда обыграла Украину в отборе на Игры. На Олимпиаде соперниками "галльских петухов" в мужском турнире станут Канада, Швейцария и Чехия, а девушки сыграют с Японией, Швецией, Германией и Италией. Напомним, на ЧМ-2025 сборная Франции показала провальные результаты и вылетела из элитного дивизиона.

Как сообщал OBOZ.UA, НХЛ наложила запрет на звезду российского хоккея Александра Овечкина, чем шокировала кремлевских пропагандистов.

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