Новый легионер в сборной Украины. УАФ официально натурализовала футболиста из Англии, выиграв конкуренцию у Польши

Полузащитник английского "Питерборо" Патрик Сикут будет выступать за сборную Украины. Украинская ассоциация футбола (УАФ) сумела убедить 17-летнего футболиста выбрать "желто-синюю" национальную команду, несмотря на интерес со стороны Польши.

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Сикут вошел в расширенный состав сборной Украины U-19 на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Европы-2026. Команда Дмитрия Михайленко будет готовиться к турниру в польском Кракове.

По информации ТаТоТаке, украинская сторона выиграла конкуренцию за игрока у Польского футбольного союза. Ранее футболист принимал участие в сборе юношеской сборной Польши, однако впоследствии решил представлять Украину.

Сикут родился в Лондоне. Его мать является украинкой, а отец имеет польские корни, поэтому полузащитник мог выступать за обе страны на международном уровне. Все необходимые документы уже оформлены, а игрок получил украинское футбольное гражданство.

17-летний хавбек выступает за английский "Питерборо", который играет в Лиге 1. В январе 2026 года он подписал первый профессиональный контракт с клубом. В нынешнем году футболист провел девять матчей за основную команду и забил свой дебютный гол.

Всего в расширенную заявку сборной Украины U-19 вошел 21 игрок. Окончательный состав на чемпионат Европы будет объявлен перед стартом турнира.

Вратари: Назар Домчак ("Славия", Чехия), Денис Марченко ("Оболонь"), Назар Макаренко ("Александрия").

Назар Домчак ("Славия", Чехия), Денис Марченко ("Оболонь"), Назар Макаренко ("Александрия"). Защитники: Ярослав Милокост, Никита Калюжный, Михаил Решетников, Дмитрий Стрильчук (все "Шахтер"), Юрий Кокодыняк ("Карпаты"), Кирилл Дигтярь, Егор Шерстюк (оба и — "Металлист"), Даниил Малов ("Олимпия", Словения), Константин Губенко ("Динамо").

Ярослав Милокост, Никита Калюжный, Михаил Решетников, Дмитрий Стрильчук (все "Шахтер"), Юрий Кокодыняк ("Карпаты"), Кирилл Дигтярь, Егор Шерстюк (оба и — "Металлист"), Даниил Малов ("Олимпия", Словения), Константин Губенко ("Динамо"). Полузащитники: Александр Сорока ("Гент", Бельгия), Богдан Оличенко ("Бавария", Мюнхен, Германия), Константинос Плишч ("Олимпиакос", Пирей, Греция), Артур Ухань ("Татран" Пряшев, Словакия), Александр Фещенко ("Оболонь"), Патрик Сикут ("Питерборо", Англия).

Александр Сорока ("Гент", Бельгия), Богдан Оличенко ("Бавария", Мюнхен, Германия), Константинос Плишч ("Олимпиакос", Пирей, Греция), Артур Ухань ("Татран" Пряшев, Словакия), Александр Фещенко ("Оболонь"), Патрик Сикут ("Питерборо", Англия). Нападающие: Богдан Попов ("Эмполи", Италия), Дмитрий Богданов ("Унион", Берлин, Германия), Александр Каменский ("Кривбасс").

На групповом этапе Евро-2026 украинцы сыграют против Хорватии, Сербии и Италии. Первый матч команда проведет 29 июня.

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