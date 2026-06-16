Новый легионер в сборной Украины. УАФ официально натурализовала футболиста из Англии, выиграв конкуренцию у Польши
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Полузащитник английского "Питерборо" Патрик Сикут будет выступать за сборную Украины. Украинская ассоциация футбола (УАФ) сумела убедить 17-летнего футболиста выбрать "желто-синюю" национальную команду, несмотря на интерес со стороны Польши.
Сикут вошел в расширенный состав сборной Украины U-19 на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Европы-2026. Команда Дмитрия Михайленко будет готовиться к турниру в польском Кракове.
По информации ТаТоТаке, украинская сторона выиграла конкуренцию за игрока у Польского футбольного союза. Ранее футболист принимал участие в сборе юношеской сборной Польши, однако впоследствии решил представлять Украину.
Сикут родился в Лондоне. Его мать является украинкой, а отец имеет польские корни, поэтому полузащитник мог выступать за обе страны на международном уровне. Все необходимые документы уже оформлены, а игрок получил украинское футбольное гражданство.
17-летний хавбек выступает за английский "Питерборо", который играет в Лиге 1. В январе 2026 года он подписал первый профессиональный контракт с клубом. В нынешнем году футболист провел девять матчей за основную команду и забил свой дебютный гол.
Всего в расширенную заявку сборной Украины U-19 вошел 21 игрок. Окончательный состав на чемпионат Европы будет объявлен перед стартом турнира.
- Вратари: Назар Домчак ("Славия", Чехия), Денис Марченко ("Оболонь"), Назар Макаренко ("Александрия").
- Защитники: Ярослав Милокост, Никита Калюжный, Михаил Решетников, Дмитрий Стрильчук (все "Шахтер"), Юрий Кокодыняк ("Карпаты"), Кирилл Дигтярь, Егор Шерстюк (оба и — "Металлист"), Даниил Малов ("Олимпия", Словения), Константин Губенко ("Динамо").
- Полузащитники: Александр Сорока ("Гент", Бельгия), Богдан Оличенко ("Бавария", Мюнхен, Германия), Константинос Плишч ("Олимпиакос", Пирей, Греция), Артур Ухань ("Татран" Пряшев, Словакия), Александр Фещенко ("Оболонь"), Патрик Сикут ("Питерборо", Англия).
- Нападающие: Богдан Попов ("Эмполи", Италия), Дмитрий Богданов ("Унион", Берлин, Германия), Александр Каменский ("Кривбасс").
На групповом этапе Евро-2026 украинцы сыграют против Хорватии, Сербии и Италии. Первый матч команда проведет 29 июня.
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