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Новый легионер в сборной Украины. УАФ официально натурализовала футболиста из Англии, выиграв конкуренцию у Польши

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Игрок уже вызван на тренировочный сбор
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Полузащитник английского "Питерборо" Патрик Сикут будет выступать за сборную Украины. Украинская ассоциация футбола (УАФ) сумела убедить 17-летнего футболиста выбрать "желто-синюю" национальную команду, несмотря на интерес со стороны Польши.

Сикут вошел в расширенный состав сборной Украины U-19 на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Европы-2026. Команда Дмитрия Михайленко будет готовиться к турниру в польском Кракове.

Сикут вошел в сборную Украины

По информации ТаТоТаке, украинская сторона выиграла конкуренцию за игрока у Польского футбольного союза. Ранее футболист принимал участие в сборе юношеской сборной Польши, однако впоследствии решил представлять Украину.

Патрик Сикут выбрал Украину

Сикут родился в Лондоне. Его мать является украинкой, а отец имеет польские корни, поэтому полузащитник мог выступать за обе страны на международном уровне. Все необходимые документы уже оформлены, а игрок получил украинское футбольное гражданство.

Патрик Сикут

17-летний хавбек выступает за английский "Питерборо", который играет в Лиге 1. В январе 2026 года он подписал первый профессиональный контракт с клубом. В нынешнем году футболист провел девять матчей за основную команду и забил свой дебютный гол.

Патрик Сикут

Всего в расширенную заявку сборной Украины U-19 вошел 21 игрок. Окончательный состав на чемпионат Европы будет объявлен перед стартом турнира.

  • Вратари: Назар Домчак ("Славия", Чехия), Денис Марченко ("Оболонь"), Назар Макаренко ("Александрия").
  • Защитники: Ярослав Милокост, Никита Калюжный, Михаил Решетников, Дмитрий Стрильчук (все "Шахтер"), Юрий Кокодыняк ("Карпаты"), Кирилл Дигтярь, Егор Шерстюк (оба и — "Металлист"), Даниил Малов ("Олимпия", Словения), Константин Губенко ("Динамо").
  • Полузащитники: Александр Сорока ("Гент", Бельгия), Богдан Оличенко ("Бавария", Мюнхен, Германия), Константинос Плишч ("Олимпиакос", Пирей, Греция), Артур Ухань ("Татран" Пряшев, Словакия), Александр Фещенко ("Оболонь"), Патрик Сикут ("Питерборо", Англия).
  • Нападающие: Богдан Попов ("Эмполи", Италия), Дмитрий Богданов ("Унион", Берлин, Германия), Александр Каменский ("Кривбасс").

На групповом этапе Евро-2026 украинцы сыграют против Хорватии, Сербии и Италии. Первый матч команда проведет 29 июня.

Сикут забил гол

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