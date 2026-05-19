Для сборной Украины натурализуют двух футболистов из-за границы

Украинская ассоциация футбола (УАФ) занимается оформлением спортивного гражданства для двух молодых игроков с украинскими корнями, которые выступают за зарубежные клубы, сообщае журналист Михаил Спиваковский. В ближайшее время к юношеской сборной Украины могут присоединиться полузащитники Сергей Игнатков и Патрик Сикут.

По информации Спиваковского, УАФ уже полностью решила юридические вопросы по 18-летнему опорному хавбеку "Сараево" Сергею Игнаткову. Футболист ранее выступал за юношеские сборные Боснии и Герцеговины U-15, U-16 и U-17.

"Уже сегодня могу подтвердить, что полностью решены все де-юре и де-факто вопросы по молодому опорному полузащитнику Сергею Игнаткову", – сказал Спиваковский в эфире Youtube-канала "ТаТоТаке".

Игнатков родился в боснийском Требине, является воспитанником академий "Зриньски" и "Сараево". В октябре 2025 года он дебютировал за основную команду клуба в чемпионате Боснии и Герцеговины. Игрок имеет право выступать за сборные Украины, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и России. Украинская сторона следила за ним еще с 2024 года.

Также УАФ ведет работу по оформлению украинского футбольного гражданства для полузащитника "Питерборо" Патрика Сикута. 17-летний футболист родился в Лондоне и имеет украинские и польские корни.

В январе 2026 года Сикут подписал первый профессиональный контракт с "Питерборо", а позже дебютировал за основную команду в матче Лиги One против "Уиком Уондерерс". В феврале хавбек забил первый гол на профессиональном уровне в игре с "Эксетер Сити". Игрок способен действовать на нескольких позициях в центре поля.

