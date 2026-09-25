"Новая любовница Путина" передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Российская фигуристка Камила Валиева пока не стала обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) после лишения так называемого нейтрального статуса. Уроженка Казани, которая отбыла дисквалификацию за употребление допинга, получила отстранение от всех международных турниров, но не оспорила это решение.

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Об этом в CAS заявили в ответ на запрос пропагандистскому информационному агентству ТАСС. В суде подтвердили, что получили иски Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина к Международному союзу конькобежцев (ISU), однако документы от Валиевой никто не подавал.

"CAS подтверждает получение апелляций от Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на решение ISU касательно "нейтрального статуса". На данный момент CAS не получал апелляции от Камилы Валиевой", – говорится в сообщении CAS.

До этого сама Валиева впервые прокомментировала свое отстранение от международных турниров. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.

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