'Ни в футболе, ни в другом виде спорта'. Бразилия официально отказалась иметь дело с Россией

Конфедерация футбола Бразилии (CBF) опровергла заявление известного комментатора Галвана Буэно о том, что национальная сборная готовится провести товарищеский матч против команды России. Последняя с февраля 2022 года отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Ранее в эфире программы Galvão e amigos на канале Band Буэно заявил, что CBF якобы ведёт переговоры с Российским футбольным союзом о проведении товарищеской игры. По его словам, президент CBF Эдналдо Родригес ещё 29 августа 2024 года дал согласие на организацию матча, несмотря на действующие санкции.

CBF в комментарии CNN выступила с официальным опровержением: "Никакого запланированного матча с Россией нет — ни по футболу, ни по другим видам спорта", — заявили в федерации.

Тем не менее Буэно в эфире выступил с резкой критикой в адрес руководства бразильского футбола:

"24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину. Через три дня ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола. И теперь, спустя более двух лет, президент CBF соглашается отвезти сборную Бразилии играть матч на территорию страны, ведущей войну, против команды, участие которой в международных матчах запрещено. Куда мы катимся?" — сказал он.

Комментатор также зачитал отрывок из письма, приписываемого CBF, где якобы объясняется решение согласиться на матч с россиянами:

"Мы верим, что сотрудничество между Конфедерацией футбола Бразилии и Российским футбольным союзом сыграет важную роль в укреплении связей и дальнейшем развитии мировой футбольной экосистемы", — говорится в тексте.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня со сборной России по футболу сыграет против команды Нигерии. Африканцы уже подтвердили свой приезд в Москву. Это будет первая игра российской национальной команды на стадионе "Лужники" за почти четыре года.

Сборная России добыла в последних восьми матчей восемь побед с общим счётом 44:0, но почти все игры были против соперников низкого уровня. Были обыграны Сирия (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Беларусь (4:0), Сербия (4:0), Куба (8:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).

Кроме того появилась информация, что сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии.

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