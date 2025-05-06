Вспомнили об украинцах: сборная Бразилии по футболу согласилась сыграть с Россией – СМИ

Бразильская конфедерация футбола (CBF) заявила о готовность провести товарищеский матч национальных сборных с россиянами. При этом организация уже нарвалась на критику из-за этого решения, так как спарринг запланирован на территории страны-агрессорки.

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Об этом сообщает портал band.com.br, который получил доступ к переписке CBF с Российским футбольном союзе (РФС). В одном из последних писем бразильская федерация приняла приглашение посетить РФ в середине октября или ноября.

"Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы", – говорится ответе CBF.

Бывший футболист "селесао" Вальтер Касагранде резко высказался против поездки команды в гости к россиянам. Участник чемпионата мира-86 напомнил о том, что РФ продолжает вести преступную войну против Украины.

"Война идет уже три года, все это знают. России временно запретили участвовать в командных видах спорта, ни одна команда не будет играть против российской команды, они не могут поехать в Россию играть... Это неуважение к мирным жителям, на которых нападают и которых убивают. Это неуважение к безопасности самих бразильских игроках", – сказал Касагранде.

Как сообщал OBOZ.UA, российские журналисты назвали девять страны, которые выступают категорически против возвращения команд из страны-агрессорки в турниры УЕФА.

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