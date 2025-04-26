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Приедет в Москву. Со сборной России по футболу согласился сыграть "лучший соперник с момента отстранения РФ"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Приедет в Москву. Со сборной России по футболу согласился сыграть 'лучший соперник с момента отстранения РФ'

Сборная Нигерии по футболу проведёт товарищеский матч с российской национальной командой 6 июня в Москве. Это будет первая игра сборной России на стадионе "Лужники" за почти четыре года.

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Как подтвердил Российский футбольный союз, матч с нигерийцами запланирован на 6 июня в столице, а спустя четыре дня россияне сыграют в Минске с Беларусью. Выход на поле "Лужников" станет для команды Валерия Карпина первым с сентября 2021 года.

Нигерия, занимающая 44-е место в рейтинге ФИФА, считается самым сильным соперником России с момента международного отстранения. Команда вышла в финал последнего Кубка африканских наций, где уступила Кот-д’Ивуару. В составе нигерийцев выступают игроки из ведущих европейских чемпионатов, включая Виктора Осимхена, заявленного как футболист "Галатасарая".

Приедет в Москву. Со сборной России по футболу согласился сыграть "лучший соперник с момента отстранения РФ"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал Нигерию "лучшим соперником за последние годы", однако выразил сомнение в том, что африканская команда прибудет основным составом. Тем не менее букмекеры считают россиян фаворитами встречи: коэффициент на победу России – 2.33, на Нигерию – 3.25, на ничью – 3.15.

Сборная России на серии из восьми побед с общим счётом 44:0, но почти все игры были против соперников низкого уровня.

Приедет в Москву. Со сборной России по футболу согласился сыграть "лучший соперник с момента отстранения РФ"

Были обыграны Сирия (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Беларусь (4:0), Сербия (4:0), Куба (8:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).

Кроме того появилась информация, что сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии

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