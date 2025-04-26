Приедет в Москву. Со сборной России по футболу согласился сыграть 'лучший соперник с момента отстранения РФ'

Сборная Нигерии по футболу проведёт товарищеский матч с российской национальной командой 6 июня в Москве. Это будет первая игра сборной России на стадионе "Лужники" за почти четыре года.

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Как подтвердил Российский футбольный союз, матч с нигерийцами запланирован на 6 июня в столице, а спустя четыре дня россияне сыграют в Минске с Беларусью. Выход на поле "Лужников" станет для команды Валерия Карпина первым с сентября 2021 года.

Нигерия, занимающая 44-е место в рейтинге ФИФА, считается самым сильным соперником России с момента международного отстранения. Команда вышла в финал последнего Кубка африканских наций, где уступила Кот-д’Ивуару. В составе нигерийцев выступают игроки из ведущих европейских чемпионатов, включая Виктора Осимхена, заявленного как футболист "Галатасарая".

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал Нигерию "лучшим соперником за последние годы", однако выразил сомнение в том, что африканская команда прибудет основным составом. Тем не менее букмекеры считают россиян фаворитами встречи: коэффициент на победу России – 2.33, на Нигерию – 3.25, на ничью – 3.15.

Сборная России на серии из восьми побед с общим счётом 44:0, но почти все игры были против соперников низкого уровня.

Были обыграны Сирия (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Беларусь (4:0), Сербия (4:0), Куба (8:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).

Кроме того появилась информация, что сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии

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