Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд выразил уверенность в том, что Александр Усик без проблем победит звезду Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекса Перейру в поединке по правилам бокса. По словам россиянина, противостояние выглядит интересно, но у бразильца не будет никаких шансов.

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Об этом Дрозд заявил в интервью порталу mma.metaratings.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который яро критиковал Усика за его патриотичную позицию, добавил, что интрига в противостоянии возможна, если соперники согласятся подраться в октагоне.

"Это было бы забавно и очень интересно. Если бой пройдет по правилам бокса, можно делать ставку, что Перейра ни разу не коснется Усика. Ни разу не попадет. Без юмора. На кулаках – другая история. Тут у Перейры есть некие шансы", – сказал Дрозд.

Отметим, что сам Усик не исключил боя с Перейрой. Также он рассказал, когда намерен завершить карьеру.

Ранее стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой.

В то же время был официально назван следующий соперник нашего соотечественника. А СМИ назвали главную цель Александра на его последний поединок в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик встретился с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и озадачил болельщиков.

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