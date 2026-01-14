'Ни дня не был в Украине': всплыла правда про звездного гимнаста, который отказался от сборной и сбежал из страны

Вице-чемпион Олимпийских игр в Париже 2024 года Илья Ковтун не удивил своим решением отказаться от сборной Украины и начать выступать за Хорватию министра спорта нашей страны Матвея Бидного. 22-летний уроженец Черкасс после начала полномасштабного вторжения России не возвращался на родине, предпочитая оставаться в Европе.

Видео дня

Об этом сам Бидный рассказал в интервью "Радио Свобода". По словам главы украинского спорта, Ковтун и его команда были обеспечены всем необходимым для тренировок к соревнованиям, а потому все жалобы самого гимнаста и тренерки Ирины Горбачевой выглядят отмазками.

"Илья Ковтун ни одного дня вообще не был в Украине после начала полномасштабного вторжения. Он уехал очень давно. Фактически то, что произошло, оно только закрепило тот процесс, который длился эти многие годы. Хотя у него, у его тренера были все необходимые условия для тренировок за рубежом за счет Украины. Это – лишь оправдание и это абсолютно неправда: государство полностью обеспечивает сегодня наших атлетов, полностью обеспечивает все условия. К сожалению, такое решение принято. Оно стало, я не скажу, неожиданным, но достаточно неприятным, болезненным", – сказал министр.

Отметим, что Горбачева в интервью хорватским СМИ заявляла, что выступления Ковтуна в составе сборной Украины были тормозом для его развития. Сам спортсмен отметил, что с пониманием отнесся к критике соотечественников из-за смены гражданства.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и Ирина подали документы на получение хорватского гражданства. Спортсмен рассказывал, что столкнулся с волной критики после этого решения.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун крайне нелепо оправдался за отказ выступать в составе сборной Украины после Олимпийских игр в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!