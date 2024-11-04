Неудачник месяца: защитник 'Динамо' забил 3 автогола в 4 матчах. Видео

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко отметился неординарным "достижением" в матчах Премьер-лиги Украины. В трех из четырех последних игр команды 19-летний центральный защитник умудрился трижды отправить мяч в собственные ворота, что не по мешало "бело-синим" одерживать победы.

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6 октября в матче с "Кривбассом" Михавко записал на свой счет автогол на последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу киевлян. После перерыва "Динамо" не дало соперникам забить второй мяч в ответ и сохранило преимущество.

Уже через две недели, 19 октября, Тарас неудачно начал второй тайм матча с "Оболонью". К тому моменту, как защитник поразил ворота своей команды, динамовцы выигрывали 4:0.

Накануне же 19-летний футболист огорчил своего вратаря в игре с "Ингульцом". "Динамо" вело в счете 4:1 и Михавко внес некоторую нервозность в действия партнеров, но киевляне довели встречу до разгромной победы.

Сам футболист признался, что ситуация несколько влияет на его психологию. "Лично для меня это отрицательная ситуация. Если бы это произошло однажды – еще ничего страшного, а в третий раз – это не очень приятно", – сказал Михавко.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал лидеров "Динамо" на решающие матчи Лиги наций.

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