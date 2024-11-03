Исторический случай? 'Динамо' победило в матче с 7 голами. Видео

Киевское "Динамо" в 12-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге победило "Ингулец" из пгт. Петрово (Кировоградская область). Встреча завершилась со счетом 5:2.

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Подопечные Александра Шоковского распечатали ворота Паламарчука уже на 3-й минуте. Отличился Ванат. Спустя 20 минут Кабаев увеличил преимущество хозяев.

Футболисты "Ингульца" попытались возродить интригу, сократив отставание. Однако уже через 6 минут полузащитник гостей Станіслав-Нурі Малиш забил в свои ворота, а перед самым перерывом Владислав Ванат оформил дубль, сделав счет 4:1.

Во втором тайме команды обменялись голами, при чем автоголом отметился Тарас Михавко. Для защитника "Динамо" это стало третьим автоголом за последние 4 матча, что про непроверенным данным стало историческим антирекордом УПЛ.

После этой победы "Динамо" с 26 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу, деля первое место с "Александрией", которая накануне нанесло первое поражение "Полесью" (1:0).

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