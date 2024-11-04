С новым легионером из Англии, но без лидеров 'Динамо': Ребров назвал состав сборной Украины на решающие матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал состав футболистов, которые вызваны в команду для подготовки к заключительным матчам Лиги наций. "Сине-желтые" проведут решающие встречи на выезде – с Грузией 16 ноября и Албанией 19 ноября.

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Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Не попали в список представители киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко и Александр Караваев, лишь в резерве оказался хавбек "бело-синих" Виталий Буяльский, зато дебютный вызов получил игрок английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

После травм вернулись в национальную команду защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко и его коллега по амплуа из "Жироны" Виктор Цыганков.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык, Тарас Степаненко, Даниил Сикан (все – "Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (оба – "Динамо" Киев).

Напомним, что после четырех туров украинцы занимают последнее место в группе, имея в активе четыре очка. Лидирует Чехия, которая набрала семь пунктов.

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