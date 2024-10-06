'Динамо' в матче с пенальти и автоголом обыграло 'Кривбасс' в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" в центральном матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло криворожский "Кривбасс". Встреча на столичном стадионе им.Лобановского завершилась со счетом 2:1.

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В этой игре забивали голы исключительно подопечные Александра Шовковского. Уже на 5-й минуте Валентин Рубчинский со второй попытки пробил голкипера гостей.

На 25-й минуте Денис Кузик сыграл рукой в своей штрафной и Виталий Буяльский точно реализовал 11-метровый удар.

На последних секундах первого тайма Тарас Михавко неудачно сыграл после розыгрыша штрафного, затолкав мяч в свои ворота.

Во втором тайме шел тягучий футбол без ударов в створ ворот как от одной, так и от другой команды.

Эта победа позволила "Динамо" набрать 22 очка и единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ. "Полесье" и "Александрия" с 20 пунктами делят второе место. Четвертым идет "Шахтер" (16 баллов).

Как сообща OBOZ.UA, футболисты "Полесья" за каждый забитый гол в Премьер-лиге получают 2000 долларов США. При этом командная победа оценивается гораздо меньшей премией – по 650 долларов каждому игроку.

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