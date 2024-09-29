Непобедимый украинский супертяж в бою с нокдауном завоевал чемпионский пояс США. Видео

Небитый украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (10-0, 7 КО) завоевал вакантный титул чемпиона США по версии WBC. На ринге Pacific Palms Resort в Лос-Анджелесе (США) ) 30-летний уроженец Зугдиди победил местного бойца Александера Флореса (19-5-1, 17 КО) единогласным решением судей 98-91, 97-93 и 99-90.

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Рогава с первых минут захватил центр ринга, став работать первым номером. Украинец комбинировал удары в голову и корпус, вынуждая соперника уйти в глухую оборону. Избиение американца продолжилось и во втором раунде. Флорес защищался высоким блоком, но это его не спасло от нокдауна на последних секундах.

Падение словно отрезвило представителя США. Он начала опасно атаковать, пытался держаться в центре ринга. К 5-му раунду инициатива уже была полностью на стороне боксера из США. Цотне пропустил неприятную плюху, которая его потрясла.

Ближе к концу встречи Рогава нашел второе дыхание, устроив с соперником настоящую рубку.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 апреля Рогава (7-0, 7 КО) не оставил шансов американскому гейткиперу Джесси Брайану (21-9-2, 16 КО).

Свой предыдущий бой Рогава провел 24 марта. Тогда для победы над американским джорнименом Антонио Брауном (8-5, 8 КО) украинцу хватило одной минуты.

До этого Рогава в главном событии шоу в Soboba Casino в Сан-Хасинто (США) легко разобрался с американским боксером Джоном Шипманом (5-6, 2 КО).

В январе Цотне вышел в США на бой в шортах с надписью "Слава Украине!" и не оставил шансов местному боксеру Данте Уильямса (4-1, 4 КО), победив того нокаутом.

2 октября позапрошлого года Рогава в эффектном стиле разобрался с Демиром Гуламичичем (3-6-2, 0 КО) из Боснии, выиграв техническим нокаутом.

В мае 2022-го Рогава нокаутировал Майкла Бассетта (2-5, 2 КО) из Великобритании.

Напомним, что свою профессиональную карьеру Рогава начал 11 апреля 2021 года.

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