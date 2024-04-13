Непобедимый украинский супертяж выиграл брутальным нокаутом в 1-м раунде, повесив соперника на канаты. Видео

Небитый украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (7-0, 7 КО) добыл седьмую досрочную победу в семи боях. В главном событии шоу на ринге Blue Sport Stable в городе Супериор (Колорадо, США) 30-летний уроженец Зугдиди, не оставил шансов местному гейткиперу Джесси Брайану (21-9-2, 16 КО).

Для справки: гейткипер - крепкий хорошо подготовленный боец, стабильный середняк, который в рейтинговой позиции находится на границе между элитой и основной массой бойцов.

Поединок оказался весьма скоротечным. Уже в 1-м раунде нашему супертяжеловесу удалась отличная трехударная комбинация, которой он просто повесил оппонента на канаты. Левым апперкотом поднял голову соперника и тяжело уронил правым боковым.

Как сообщал OBOZ.UA, свой предыдущий бой Рогава провел 24 марта. Тогда для победы над американским джорнименом Антонио Брауном (8-5, 8 КО) украинцу хватило одной минуты.

Поединок не смог порадовать зрителей излишней зрелищностью. Браун так боялся украинца, что упал еще до первых серьезных ударов.

Свой предыдущий поединок Рогава проводил 17 февраля. В главном событии шоу в Soboba Casino в Сан-Хасинто (США) наш соотечественник легко разобрался с американским боксером Джоном Шипманом (5-6, 2 КО).

До этого Рогава провел в январе. Тогда Цотне вышел в США на бой в шортах с надписью "Слава Украине!" и не оставил шансов местному боксеру Данте Уильямса (4-1, 4 КО), победив того нокаутом.

2 октября позапрошлого года Рогава в эффектном стиле разобрался с Демиром Гуламичичем (3-6-2, 0 КО) из Боснии, выиграв техническим нокаутом.

В мае 2022-го Рогава нокаутировал Майкла Бассетта (2-5, 2 КО) из Великобритании.

Напомним, что свою профессиональную карьеру Рогава начал 11 апреля 2021 года.

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